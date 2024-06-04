Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Haziran 2024 21:22
İdari izin verilmiyor

Kurban ve Ramazan bayramlarında verilen idari izin çalıştığım hastanede sadece idari katta çalışanlara ve sorumlu hemşirelere veriliyor diğer hemşirelerin mesai saatinden düşme yada idari izin verilmesi gibi bir durum olmuyor. Bu konuda cimere şikayet yazdım ama dönüş olmadı nasıl bir yol izlemeliyim bilgisi olan arkadaşlar bilgi verirse sevinirim

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