Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


04 Haziran 2024 22:01
DANIŞTAY
Bölge İdare Mahkemesinin memurun son savunmasının alınmaması gerekçesiyle istinaf başvurusunu kabul ettiği davada Yüksek Disiplin Kurulu memurun son savunmasını alıyor ve göreve iade ediyor. Ve Bakanlık Temyiz Başvurusunda memurun Yüksek Disiplin Kurulu Kararı ile göreve iade edildiğini Danıştay'a bildiriyor. Bu durumda Danıştay'ın görevi Bölge İdare Mahkemesi'nin kararını (Karar: Memurun son savunmasının YDK tarafından alınmaması sebebiyle usülden İdare Mahkemesi kararının kaldırılması ve İstinaf Başvurusunun kabulü) incelemek midir? Yoksa Yüksek Disiplin Kurulunun memur hakkında göreve iade kararı vermesine rağmen Danıştay memuru ihraç edebilir mi? Kısaca; Danıştay'ın bu davada görev sınırı nedir?

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