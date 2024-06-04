Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Haziran 2024 22:02
becayiş
Sakarya/Karasu ilçe sağlık müdürlüğü verilir Gümüşhane merkez alınır. lisans hemşire

Memuratama
Memur
04 Haziran 2024 22:08
bu becayiş için ekstra bir durum gerekiyor mu ilçe sağlık ve hastane arasında ?
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Eş durumu tayiniPDC Güncellenmişsaglik bakanligi mazeret tayiniİller arası başvurular 24 Haziran!Türk kızılay ı ile sağlık bakanlığı arasında tatinhemşire saçmalığıFizyoterapist becayişes durumu hakkindaHizmet puanıSosyal çalışmacı maaşı

Sözlük

Seyyal Taner 2 Ahmet Uğurlu 1 iyi bayramlar temennisi 1 sözlüğün,baştan aşaği zayiflarla dolu karneye benzemesi 1 verilen selamı almamak 2 cuma hutbesinde içi geçmek 4 sıcak çok sıcak daha da sıcak olacak 1 şaka maka sözlüğe ilginin iyice azalması 6 saatleri ayarlama enstitüsü 2 Vesayet 1

Son Haberler

Kadınların kavgası kanlı bitti: 1 ölüTCMB Başkanı Karahan'dan 'asgari ücret' açıklamasıDMM, 'AYM, Erdoğan'ın yetkilerini iptal etti' iddiasını yalanladıUşak'ta 9. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybettiBakan Tunç'tan Hakkari Belediye Başkanı açıklaması

Editörün Seçimi

2024 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu (3-7 Haziran)Mayıs enflasyonu 3,37 çıktı.Merkez bankası enflasyon beklentisiİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?