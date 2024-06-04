Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Haziran 2024 22:06
Soruşturma sonrası idari tasarrufla yer degisikligi nasıl oluyor?

Bu durumda olanlar icin 3 yil sarti olmayacakmis. Daha dogrusu 3 yıl süresi hesaplanirken, eski ve yeni okulunda gecen süre birlikte değerlendirilecekmiş. Peki idari tasarrufla yer degisikligi nasil oluyor?


Dahihocam
Aday Memur
04 Haziran 2024 22:12

Muhakiklerin raporu ile oluyor.3 ay önce görev yerim değişti. İl içi tayin istedim tayinim çıktı takma kafana

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