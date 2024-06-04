Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Haziran 2024 22:31
Hastane TDS

Hastaneye en son alımla beraber 56 tds geldi ama izin alırken hala eleman yok diyorlar gerçekten bu idarecilerin sallabası al maaşı kafası yorucu olmaya başladı.&#128514;

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