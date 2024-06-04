Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Haziran 2024 23:03
Egm içerisinde hizmet sınıfı değişikliği

İyi akşamlar arkadaşlar. Yaklaşık 14 yıllık polis memuruyum. Aynız zamanda geçen sene psikoloji bitirdim. Kurum içerisinde kalarak polis memurluğundan kurum psikoloğuna geçiş için başvuruda bulunabilirmiyim? Bu konuda bilgisi olan arkadaş var mı acaba?

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