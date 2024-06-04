Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


04 Haziran 2024 23:15
Kültür ve turizm bakanlığı mı Orman genel müdürlüğü mü ?

Merhabalar ktb ve ogm büro personeli olarak atanmaya hak kazandım. ktb ankara merkez ogm ise uzak bir ilçe hangisini tercih edeceğimi bilemiyorum kurumlar hakkında bilgi verebilir misiniz ?

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