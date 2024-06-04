Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Haziran 2024 23:18
1 yıl doldurduktan sonra atama
Arkadaşlar merhaba, eşim zabıt katibi yeni başladı, zorunlu doğu görevimi yapıyorum, eşim sözleşmeli olarak 1 yılını doldurduktan sonra dilekçe ile aile Birliğini mazeret gösterip benimle gelebilir mi yoksa 4 yıl zorunlu olarak kalmak zorunda mı? teşekkür ederim.

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