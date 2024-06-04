Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Haziran 2024 23:52
Yöneticilikten istifa edenler için atama takvimi iptal olur mu?

ÖMK açıklandı.yöneticiler akademi eğitimi vs diye yazıyor.TBMM 1 temmuzda kapanmadan onaylanır ve resmi gazetede yayınlanırsa bu 1 temmuzda başlaması gereken yöneticilikten istifa edenler ataması iptal edilir mi?


metaverse
Memur
05 Haziran 2024 00:17
evet iptal edilir. aşırı bir belirsizlik hakim. idarecilik angarya olmaktan cıkmadı. rezalet bir ömk geliyor. en kötünün en kötüsü!

ömer42
Genel Müdür
05 Haziran 2024 00:35

Akademinin kurulması Eylül 2025 yazıyor hocam (26-32. maddelerin yürürlüğe giriş tarihi Eylül 2025). Yani yönetici atama takvimi iptal olmaz.

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