Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


04 Haziran 2024 23:55
Gih Memurunu zorla makam şoförü olarak çalıştırmak

Merhaba arkadaşlar! Size bir sorum olacaktı. Memur olarak atandım ve denetim için araç kullanmamız gerektiği için benim için valilikten şoförlük oluru aldılar. Ancak bana istememe rağmen makam şoförlüğü yaptırıyorlar. Buna itiraz edebileceğim yasal dayanağım var mıdır? Yoksa itiraz edemeyecek durumda mıyım?

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