KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


04 Haziran 2024 23:55
Kültür mü ogm mi?

Merhabalar ktb ve ogm büro personeli olarak atanmaya hak kazandım. ktb ankara merkez ogm ise uzak bir ilçe hangisini tercih edeceğimi bilemiyorum kurumlar hakkında bilgi verebilir misiniz ?

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