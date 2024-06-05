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Editörler : alex 10


05 Haziran 2024 00:27
Euro 2024 Tahmin Yarışması İlk Tur Maçları

Maç Başlangıcı 14 Haziran 2024 Saat: 22:00

Almanya-İskoçya

15 Haziran 2024 Saat: 16:00

Macaristan-İsviçre

15 Haziran 2024 Saat:19:00

İspanya-Hırvatistan

15 Haziran 2024 Saat: 22:00

İtalya-Arnavutluk

16 Haziran 2024 Saat: 16:00

Polonya-Hollanda

16 Haziran 2024 Saat: 19:00

Slovenya-Danimarka


sahip35
Müsteşar
05 Haziran 2024 00:29

16 Haziran 2024 Saat: 22:00

Sırbistan-İngiltere

17 Haziran 2024 Saat: 16:00

Romanya-Ukrayna

17 Haziran 2024 Saat: 19:00

Belçika-Slovakya

17 Haziran 2024 Saat: 22:00

Avusturya-Fransa

18 Haziran 2024 Saat: 19:00

Türkiye-Gürcistan

18 Haziran 2024 Saat: 22:00

Portekiz-Çekya


sahip35
Müsteşar
05 Haziran 2024 00:34

19 Haziran 2024 Saat: 16:00

Hırvatistan-Arnavutluk

19 Haziran 2024 Saat: 19:00

Almanya-Macaristan

19 Haziran 2024 Saat: 22:00

İskoçya-İsviçre

20 Haziran 2024 Saat: 16:00

Slovenya-Sırbistan

20 Haziran 2024 Saat: 19:00

Danimarka-İngiltere

20 Haziran 2024 Saat: 22:00

İspanya-İtalya


sahip35
Müsteşar
05 Haziran 2024 00:37

21 Haziran 2024 Saat: 16:00

Slovakya-Ukrayna

21 Haziran 2024 Saat: 19:00

Polonya-Avusturya

21 Haziran 2024 Saat: 22:00

Hollanda-Fransa

22 Haziran 2024 Saat: 16:00

Gürcistan-Çekya

22 Haziran 2024 Saat: 19:00

Türkiye-Portekiz

22 Haziran 2024 Saat: 22:00

Belçika-Romanya


sahip35
Müsteşar
05 Haziran 2024 00:44

23 Haziran 2024 Saat: 22:00

İsviçre-Almanya

İskoçya-Macaristan

24 Haziran 2024 Saat: 22:00

Arnavutluk-İspanya

Hırvatistan-İtalya

25 Haziran 2024 Saat: 19:00

Fransa-Polonya

Hollanda-Avusturya

25 Haziran 2024 Saat: 22:00

Danimarka-Sırbistan

İngiltere-Slovenya

26 Haziran 2024 Saat: 19:00

Slovakya-Romanya

Ukrayna-Belçika

26 Haziran 2024 Saat: 22:00

Gürcistan-Portekiz

Çekya-Türkiye


sahip35
Müsteşar
05 Haziran 2024 00:50

her maç bir puan

1-0-2 tahminidir

ayrıca ekstra puan başlığı açılacaktır.

maç tarihi saati esastır

ilk turda katılım alınacaktır

ikinci turda katılım kabul edilmez.

26 Haziran 2024 son tarihtir.

Toplam 5 mesaj

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