Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Haziran 2024 00:29
İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarının 2024 Yılı Atama Kararnamesi yayımlandı

Icra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı 2024 yilina ait kararname ile 869 İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı yeni görev yerleri belli oldu. Hayırlı olsun.

https://icramuduru.com/icra-mudur-ve-icra-mudur-yardimcilarinin-2024-yili-atama-kararnamesi

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