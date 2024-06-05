Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Haziran 2024 00:33
Ömk Geçiçi Madde :Başöğretmenlik

20 yılını dolduran öğretmenlere başöğretmenlik hakkı verilmesi geçici maddede yer alıyor. Bu hak tek seferlik... 19 Yılını çalışan öğretmenlerin 20 yıllık olunca almaması adaletsizlik olmazmı?


Pratik Hoca
Aday Memur
05 Haziran 2024 00:35

Siz nasıl yorumladınız. Tek seferlik gibi mi anladınız. Yoksa her 20 yıl dolan alacakmı bu hakkı?


savcıı
Şube Müdürü
05 Haziran 2024 00:43

Alakası yok 20 yil hizmeti olan her ogretmen başöğretmen olabilecek


Pratik Hoca
Aday Memur
05 Haziran 2024 00:45

İnşallah öyledir.


Özgürlükzamanı
Memur
05 Haziran 2024 01:05

Bence de kademelidir 20 yıla gelen olacaktır


NikimNik48
Aday Memur
05 Haziran 2024 01:13

Geçici maddede soyle diyor, 20. Maddenin 3. Fıkrasındaki uzman öğretmenlikte 10 yıl hizmet şartı hariç diğer şartları taşıyanlar başöğretmenlik için başvuruda bulunabilecekler. Yani diğer şartların içinde akademi eğitimi var. Şimdi 20 yıl ve üstündekiler akademi eğitimi mi alacak önce?


harveySpecterr
Aday Memur
05 Haziran 2024 01:14
tek seferlik 20 yıl olanlar direk başvurabilir diğerleri 10 yıl uzman öğretmenlik yapıp akademi den eğitimi tamamlayıp başöğretmen olabilecek .

harveySpecterr
Aday Memur
05 Haziran 2024 01:17
evet akademi eğitimi alacaklar .
NikimNik48, 10 dk. önce

Geçici maddede soyle diyor, 20. Maddenin 3. Fıkrasındaki uzman öğretmenlikte 10 yıl hizmet şartı hariç diğer şartları taşıyanlar başöğretmenlik için başvuruda bulunabilecekler. Yani diğer şartların içinde akademi eğitimi var. Şimdi 20 yıl ve üstündekiler akademi eğitimi mi alacak önce?


NikimNik48
Aday Memur
05 Haziran 2024 01:22

Hanginizin dediği doğru şimdi:)

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