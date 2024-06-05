Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Haziran 2024 00:45
Elektronik teknikeri kimya bölümü bitirirse ne olur? Ve tus sınavına girer mi? mi?

Merhaba ben devlette elektronik teknikeriyim kimya okumak istiyorum acaba teknikerken bitirip unvan değişikliğine giirip kimyager olabilirim biliyorum ama unvan değişikliği ni bekleme aşamasında maaşım artar mı sonuçta ikiside teknik hizmetler mühendislik bitirirsem artar biliyorum ama kimya içinde geçerli değil mi? Birde kimya bitince tus sınavına girer yazıyor biyokimya uzmanı olunur deniyor doğru mu? Biyokimya uzmanı da doktor mu olur veya maaşı onlarla aynı mı olur?

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