KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


05 Haziran 2024 00:59
SGK iibfden almadı
önlisans ve sosyal hizmet aldı

Çok Yazılan Konular

İçişleri bakanlığı mülakatıAile bakanlığıİşe yeni başladığınızda maruz kaldığınız muameleler neler?Sinava 46 gun kalmisken bi halt olmaz degilmi benden..lutfen okuyup gecmeyin yorumlariniza ihtycm va76.4 2022 KPSS Puanı2024/1 EEM kaç kadro açar?Merkezi atamalar nasıl olur?Biz muhendisler unutulduk

Sözlük

Sade soda 1 en sevdiğim böcek 1 şaka maka sözlüğe ilginin iyice azalması 6 verilen selamı almamak 2 Ahmet Uğurlu 1 Bugün olanlar 5 sözlüğün,baştan aşaği zayiflarla dolu karneye benzemesi 1 saatleri ayarlama enstitüsü 3 sözlüğün bana kattıkları 3 hatır hutur 1

Son Haberler

Danıştay: Yardımcılık dönemi öncesi alınan dil belgesi geçerli sayılmalıdır5 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıklarıEvine giderken darp edilen okul müdürü hastaneye kaldırıldıAlman devi iflas etti: Türkiye'de turizmi bekleyen risklerBursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Editörün Seçimi

2024 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu (3-7 Haziran)Mayıs enflasyonu 3,37 çıktı.Merkez bankası enflasyon beklentisiİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?