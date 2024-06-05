Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Haziran 2024 02:49
İliçi becaiş gelmelidir.

İliçi becaiş hakkı gelmelidir. Çünkü boş okul sayısı az. En azından öğretmenin bir seçeneği olur

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