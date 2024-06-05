Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Haziran 2024 09:16
izmir - Kiraz hakkında bilgi alabilir miyim?

nasıl bir yer yaşanır mı .


bulaşşıkk
Memur
05 Haziran 2024 09:22

Çok küçük bir yer bence yaşanmaz. Öğretmenler genellikle ödemişte oturur. Ordan gidip gelir. Orası daha yaşanılabilir bir yer.


Esragnl
Memur
05 Haziran 2024 09:25
evet bir öğretmenle konuştum ama okul toplantı koyuyor aniden çağırıyor orda oturmak zor olur dedi . kirazda oturuyorum evden çıkmıyorum sosyal hayat yok dedi
bulaşşıkk, 1 saat önce

Çok küçük bir yer bence yaşanmaz. Öğretmenler genellikle ödemişte oturur. Ordan gidip gelir. Orası daha yaşanılabilir bir yer.


bulaşşıkk
Memur
05 Haziran 2024 10:03

Okul aniden toplantıya çağırır diye orda oturup evden çıkmıyorsa bu tamamen onun salaklığı başka bir şey değil :)

Esragnl, 1 saat önce
evet bir öğretmenle konuştum ama okul toplantı koyuyor aniden çağırıyor orda oturmak zor olur dedi . kirazda oturuyorum evden çıkmıyorum sosyal hayat yok dedi
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Bayram tatili 9 gün olur mu ?İl dışıİl dışı tayinde çok az okul ve şehir açılmışÖMK, Rotasyon ve Maarif Müfredatı belirsizliğiUzman ve başöğretmenlik sınavı kalkıyor yerine ...Çok programlı anadolu lisesi hakkındaÖmk Geçiçi Madde: BaşöğretmenlikTemmuz maaşıLgs sınavında yaptığım hatadan ceza alır mıyım?2024 ildışı ingilizce puan ve tercih paylaşımı

Sözlük

hava akımı yönlendirme 1 cenaze levazımatçısı 1 Bugün olanlar 3 sözlüğün bana kattıkları 5 uçak bileti 2 doğrusu mor lahana mı kırmızı lahana mı sorusu 2 definecilik 4 suudi arabistan tarım çalışmaları 3 cuma hutbesinde içi geçmek 4 resveratrol 3

Son Haberler

Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralıBrent petrolün varil fiyatı 77,49 dolarDolar/TL 32,55 seviyesinden işlem görüyorBorsa güne yükselişle başladıODTÜ, dünya üniversiteleri sıralamasında 285. sırada yer aldı

Editörün Seçimi

Öğretmenlik Meslek Kanunu, Sendikadan İstifa2024 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu (3-7 Haziran)Mayıs enflasyonu 3,37 çıktı.Merkez bankası enflasyon beklentisiİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?