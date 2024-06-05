KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


05 Haziran 2024 09:50
ASEM SONUÇLAR

Herkese iyi günler Asem sonuçları sizce ne zaman belli olur ? Yada asemin eğitime başlayacağı tarih belli mi ?

Bilen arkadaşım varsa bilgilendirirse sevinirim teşekkürler

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