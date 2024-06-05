Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Haziran 2024 10:10
Raporlu iken göreve başlanabilir mi?

Merhaba, eşim kadrolu öğretmen. Şu anda doğum izninde, görevine 15 Haziran'da başlasa maaşı Haziran 15 'inde yatar mı? Yoksa Temmuz 15'ine sarkar mı?

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