Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


05 Haziran 2024 10:56
IBB mulakat sonuclari

Arkadaslar ibb mulakat sonuclarini neden aciklamiyor 21 martta girdim mulakata olumlu olursa donecegiz dediler .3 ay gecti olumsuz mu diye ariyorum surec ilerliyor diyorlar. olumsuzsa dahi soyleyin yani yolumuza bakalim.Ayrica gecen hafta aradim bi birimi bana olumlu oldugunu soyledi ancak ne zaman donus yaparlar bilmiyorum dedi.

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