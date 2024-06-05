2024 pomem hk. (32.dönem)

Merhaba, iki sorum var

1. Pomem den önce sigortalı bir işte çalışma elenme gibi bir sıkıntı yaratır mı? (Örn: pastanede garsonluk gibi).

2. Göz çizdirmede yapılan işlem fark eder mi yani illa no touch yöntemi mi olmalı? Merceğe dokunulmamalı mı?

Teşekkürler