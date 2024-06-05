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Editörler : swat3410


05 Haziran 2024 11:38
Garson olarak çalışmam ve göz çizdirme

Merhaba, iki sorum var

1. Pomem den önce sigortalı bir işte çalışma elenme gibi bir sıkıntı yaratır mı? (Örn: pastanede garsonluk gibi).

2. Göz çizdirmede yapılan işlem fark eder mi yani illa no touch yöntemi mi olmalı? Merceğe dokunulmamalı mı?

Teşekkürler


ibo35bjk
Memur
05 Haziran 2024 16:13

Cevap 1 - hayır elenme sebebi değil

Cevap 2 - göz muayenesine girdiğinde okumada sıkıntı yoksa göz derecelerin geçerli ise problem yok


hct33
Aday Memur
05 Haziran 2024 17:45

Teşekkürler. Tsk, jandarma dış kaynak alımlarında sorun oluyor diye duymuştum ne kadar doğru bilemiyorum. O yüzden sordum.

ibo35bjk, Dün

Cevap 1 - hayır elenme sebebi değil

Cevap 2 - göz muayenesine girdiğinde okumada sıkıntı yoksa göz derecelerin geçerli ise problem yok


hct33
Aday Memur
05 Haziran 2024 17:48

Göz için söylemiştim. Ayrıca tsk ve jandarma dış kaynak icin de yine sigortalı çalışma konusu aynı mı, sorun olmuyor mu?

hct33, Dün

Teşekkürler. Tsk, jandarma dış kaynak alımlarında sorun oluyor diye duymuştum ne kadar doğru bilemiyorum. O yüzden sordum.


tolgahanakrdes2525
Aday Memur
06 Haziran 2024 11:14

İBO35BJK KARDEŞİM SANA BİR SORU SORABİLİR MİYİM

ibo35bjk, Dün

Cevap 1 - hayır elenme sebebi değil

Cevap 2 - göz muayenesine girdiğinde okumada sıkıntı yoksa göz derecelerin geçerli ise problem yok


Baypar
Şube Müdürü
06 Haziran 2024 12:09

1- Yasadışı bir iş yapmadığın ve yasadışı yerlerde çalışmadığın sürece sigortalı bir iş elenme sebebi değildir. Hem neden olsun ki ?

2- Göz çizdirme engel sebebi değil. Öndecen engel sebebiydi ancak yeni yönetmelikle kaldırıldı. İşlemin nasıl yapıldığının bir önemi yok.

Ancak diğer göz ameliyatları ( katarakt, göz içi lens Vb) uygulamalar elenme sebebidir.


tolgahanakrdes2525
Aday Memur
06 Haziran 2024 12:11
doktor göz muayenesini nasıl yapıyor acaba sadece ölçüm ve duvardaki yazı okutma mi var
Baypar, 2 saat önce

1- Yasadışı bir iş yapmadığın ve yasadışı yerlerde çalışmadığın sürece sigortalı bir iş elenme sebebi değildir. Hem neden olsun ki ?

2- Göz çizdirme engel sebebi değil. Öndecen engel sebebiydi ancak yeni yönetmelikle kaldırıldı. İşlemin nasıl yapıldığının bir önemi yok.

Ancak diğer göz ameliyatları ( katarakt, göz içi lens Vb) uygulamalar elenme sebebidir.


Baypar
Şube Müdürü
06 Haziran 2024 12:16

Detaylı soruyorsan önce makineye giriyorsun fiş veriliyorlar.

Daha sonra doktor duvara harf yansıtıyor onları okuyorsun.

Akabinde biyomikroskop makinesine alıyor ve göz içini göz dibine kadar kontrol ediyor. Burada katarak, sarı nokta lens vb şeyler saptanır.

Bazı doktorlar tekrar renk körü testi yaparlar.

tolgahanakrdes2525, 2 saat önce
doktor göz muayenesini nasıl yapıyor acaba sadece ölçüm ve duvardaki yazı okutma mi var
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