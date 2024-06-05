Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Haziran 2024 12:22
Sözleşmeli öğretmenin il içi görevlendirilmesi mü

Eşim TSK personeli eş durumundan benim görev yaptığım yere atama istedi kadrosu olmaması sebebiyle görev yaptığım ilçeye 80 km mesafede başka bir ile atandı evi ortak noktadan tuttuk her gün 50 km yol gidip geliyorduk şimdi de görev yaptığı birim kapanıyor diye yaklaşık 150 km mesafede bir yere atanacak henüz 3 aylık bebeğim var görev yerim köy ilçeden geliş gidiş yapıyoruz minibüs ile şuan doğum iznindeyim köy de bakıcı yok eşim de tayin olup gidecek bu durumu anlatan bir dilekçe ile müracaat etsem ilçeye görevlendirme ile gelmem mümkün müdür var mı daha önce görevlendirme talep eden sonuç alan acaba?

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