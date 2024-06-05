Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Haziran 2024 13:10
Bayramda izni olmayan vardiyalı çalışanlar

Diğer kurumlarda bayram mesai ücreti veya sonradan telafi izni veriliyor.Bizde ise hiç bir şey yok. Son yıllarda bayramlarda çalışan trafikçilere verilen ödüllendirmeden kadroda bayramda vardiyalı çalışan polislerede verilmesini bekliyoruz. İnşallah bu sefer es geçmezler. Çünkü ortada büyük haksızlık var.

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