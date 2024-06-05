Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Haziran 2024 13:10
Ömk taslağı

https://www.mebpersonel.org/meb-personel/iste-ogretmenlik-meslek-kanunu-taslagi-h302083.html

Arkadaşlar bu taslağı yaklaşık iki hafta önce de okumuştum. Bunun gerçeklik payı nedir?

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