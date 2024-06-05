Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


05 Haziran 2024 13:41
Atama hk.

e kpss merkezi atama hakkında bilgisi olan var mı

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Engelli memur tayin hakkında dava açan ve sonuçlanan var mı arkadaşlar(EKPSS ataması ile ilgili ''soru'')(cevap lütfen)Engelli Memurlara yeni haklar verilmelidir ?

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