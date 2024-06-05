Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Haziran 2024 14:18
Bursa il ve ilçe hastaneler hak.
Merhaba arkadaşlar Bursa il ve ilçe hastaneleri yogunlukları hakkında bilgisi olan var mı? Haziran iller arası tayin döneminde yazmak istiyorum. lisans yoğun bakım hemsireyim

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