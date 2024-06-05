Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


05 Haziran 2024 14:42
Çiçek Pasajı şiirleri

Doldu Sanki

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Hala ve amca babacığım kardeşleri

Dayı ve teyze anneciğim kardeşleri

Sılah-i rahim mühim kesilmesin, rahmet

Meşe ağacı zikrinden eksilmez, rahmet

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Namaz zikirdir en mühimdir lüks lezzettir

Gavura yok namaz biz müslümana hastır

Temizlik imanın yarısı, kasıt abdesttir

Gavura yok abdest müslümana özeldir

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İlim İmam-ı Rabbani'de kaldı sanki

Her yer halifesi, öğrenci doldu sanki

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Barış Sağlam

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