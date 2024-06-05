Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Haziran 2024 16:27
petrol 77 dolara düştü, pompaya yansımıyor
çıkarken günübirlik zam yapıp, inerken farkında değilmiş gibi davranıyorlar.

samet.by
Daire Başkanı
05 Haziran 2024 16:56

bizim buradaki esnaf çorbayı 70'ten 90'a çıkardı daha yeni.

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