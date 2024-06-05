Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Haziran 2024 16:40
ÖMK madde 34 okudunuz mu?

MADDE 34- (1) Bakanlık müfettişi veya eğitim müfettişi tarafindan haklarında yapılan denetim ve inceleme sonucunda öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde görevini yerine getirmede yetersizliği tespit edilen kadrolu ögretmenler, Akademi tarafindan eğitime alınır.

Bunlar, düzenlenen egitimin tamamlanmasını takip eden eğitim öğretim dönemi içerisinde ilk denetime görev almayan Bakanlık veya eğitim müfettislerince yeniden değerlendirmeye alınır. İkinci değerlendirme sonucunda da yetersizligi tespit edilenler, genel idare hizmetleri sınıfında durumlarına uygun kadrolara atanır.


llfenerli34ll
Memur
05 Haziran 2024 16:46

Anayasaya aykırı yine iptal olacak bu kanun


a1981
Müsteşar
05 Haziran 2024 16:50

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veli parsadan
Aday Memur
05 Haziran 2024 17:00

Mobbingin alası geliyor.


baykuş123
Memur
05 Haziran 2024 17:01

Hiç değerlendirme yapmadan direkt genel idari hizmetler sınıfına geçme şansımız yok mu acaba ? Açsın kadroları tercih yapalım hemen.

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