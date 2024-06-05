Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


05 Haziran 2024 17:13
2. İş'te çalışma hakkı

Merhaba. Kayınbiraderimin engelli raporu ile araç alındı ancak 1. derece akrabalarının hiç birinin ehliyeti yok. Bu nedenle benim yardımcı olmamı istediler ancak onun için de ?noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı? bir şekilde özel şoför olarak çalışıyor görünüyor olmam lazımmış. 2914?e bağlı bir dr öğr üyesi olarak bunu yapabilir miyim?

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