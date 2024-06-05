Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


05 Haziran 2024 17:42
Kadroludan sozlesmeliye gecmek

Merhaba arkadaşlar, 2 yıl 8 ay 657e tabi devlet memuru olarak çalıştım. Kpss'e tekrar girip istifa edip tarim ve orman bakanlığına sözleşmeli personel olarak geçtim. Benim merak ettiğim 2 konu var ben yıllık izin kullanmak için tekrar 1 sene bekleyecek miyim? Kadroya geçmek için gereken 3 yıllık süreden önceki hizmet yillarim düşülecek mi yoksa yine de 3 yıl beklemem mi gerekiyor?


hezargol
Memur
05 Haziran 2024 18:03
Yıllık izin hizmet birleştirme yaparak hemen faydalanabilirsiniz. Ama kadroya geçmek için 3 yıl çalışmak zorundasınız.
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