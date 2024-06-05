Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Haziran 2024 18:12
ÖMK Taslağı Üzerine

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU TASLAĞI ÜZERİNE ADİL BİR ÖNERİ

Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağında 20 maddesinde, en az 10 hizmet yılı olanların uzman öğretmen, uzman öğretmenlikte 10 hizmet yılı olanların başöğretmen olabileceği hükme bağlanmıştır.

Aynı taslağın 3. geçici maddesinde ?20. Maddenin 3. Fıkrasındaki uzman öğretmenlikte 10 yıl hizmet şartı hariç diğer şartları taşıması kaydıyla 20 hizmet yılı olanların başöğretmenlik için başvuruda bulunabileceği hükme bağlanmıştır.

1-Vatani görevini yaptığı için aylıksız izinde görülen ve aynı anda göreve başladığı bayan arkadaşından 6 ay veya 12 ay eksik öğretmenlik hizmet süresi oluşan erkek öğretmenlerin vatani görevini yaparken geçirdiği süre bu sürenin hesabına eklenerek adalet sağlanabilir.

2-2023 Vizyon Belgesinde yüksek lisans düzeyinde mesleki uzmanlık becerisine dayalı profesyonel bir kariyer alanı olarak ifade edilen öğretmenlik mesleği için lisans üstü eğitimde geçen süreler;

Tezsiz Yüksek Lisans Mezunları Eğitim Süresi olan (2 Dönem) 1 Yıl,

Tezli Yüksek Lisans Mezunları Eğitim Süresi olan (4 Dönem) 2 Yıl,

Doktora Mezunları Eğitim Süresi olan (8 Dönem) 4 Yıl,

Olan eğitim süresi 20. Maddedeki sürelerden ve geçici 3. Maddedeki sürelerden düşürülürse öğretmenler lisans üstü eğitim almaya teşvik edildiği gibi bir önceki ÖMK kanununda bu anlamda verilmiş olan haklar kanuna girecek ve adalette sağlanmış olacaktır.

Yüce meclisin bu konuda adım atması ümidiyle???


Özgürlükzamanı
Memur
05 Haziran 2024 18:26

Hocam haklısınız güzel öneri fakat bu zihniyet varolanı da alacağı için...

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