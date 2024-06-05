Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Haziran 2024 18:47
İl Dışı Ardından Eş Durumu

Arkadaşlar merhaba, şu anda haziranda il dışı istesek ve tayin olsak, ağustosta tekrar eş durumu isteyebiliyor muyuz, nikah daha önceden yapılmış durumda. İl dışı tayinden sonra nikâh durumu yok. Kafam karıştı, o nedenle soruyorum.


spock
Daire Başkanı
05 Haziran 2024 18:47

Hayır. Her yıl aynı soru... :/


Pelin Karasu
Aday Memur
05 Haziran 2024 18:48

İl dışından İstanbul a gitsek ve ardından eş durumunudan Ankara ya istesek gibi bir durumda..


Pelin Karasu
Aday Memur
05 Haziran 2024 18:50

Hocam nikâhın il dışından sonra mı olması gerekir, özür oluşması diye yazıyor öceki yılların kılavuzunda..

spock, 2 saat önce

Hayır. Her yıl aynı soru... :/


timuryasin26
05 Haziran 2024 18:59

Mazeret durumlarına bağlı yer değiştirme istekleri hizmet puanı yetersizliği nedeniyle

yerine getirilemeyenlere, 657 sayılı Kanunun 72 nci maddesi kapsamına girenlerin hakları saklı

kalmak kaydıyla, talepleri hâlinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar

aylıksız izin verilebilir. Bu şekilde aylıksız izin verilen öğretmenler, bağlı bulundukları il/ilçe

millî eğitim müdürlüklerine bu amaçla tahsis edilmiş bulunan boş öğretmen kadrolarına aylıksız

izinli olmak şartıyla atanır. Bunların atandıkları bu kadrolar aylıksız izin süresiyle sınırlı olarak

saklı tutulur. Ancak aylıksız izne ayrılan öğretmenler, üçüncü yılın sonuna kadar istedikleri

yere atamalarının yapılamaması hâlinde durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarına öncelikle

atanır.

Bu madde beni ürküttü :(


Pelin Karasu
Aday Memur
05 Haziran 2024 19:17

Hocam bu Ömk da mı yer alıyor?

timuryasin26, 2 saat önce

Mazeret durumlarına bağlı yer değiştirme istekleri hizmet puanı yetersizliği nedeniyle

yerine getirilemeyenlere, 657 sayılı Kanunun 72 nci maddesi kapsamına girenlerin hakları saklı

kalmak kaydıyla, talepleri hâlinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar

aylıksız izin verilebilir. Bu şekilde aylıksız izin verilen öğretmenler, bağlı bulundukları il/ilçe

millî eğitim müdürlüklerine bu amaçla tahsis edilmiş bulunan boş öğretmen kadrolarına aylıksız

izinli olmak şartıyla atanır. Bunların atandıkları bu kadrolar aylıksız izin süresiyle sınırlı olarak

saklı tutulur. Ancak aylıksız izne ayrılan öğretmenler, üçüncü yılın sonuna kadar istedikleri

yere atamalarının yapılamaması hâlinde durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarına öncelikle

atanır.

Bu madde beni ürküttü :(


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
05 Haziran 2024 19:19

6 ay istanbul'da çalışmak zorunda kalırsın hocam, eş durumundan önce il dışı ile çıktığın ile 6 ay dönemezsin, eş durumu ile 3. bir ile gideceksen olur


Anuşirvann
Genel Müdür
05 Haziran 2024 20:06

Hazıranda il dışına istenirse ağustosta eş durumundan tayin istenebilir.

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