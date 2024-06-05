Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Haziran 2024 19:12
İdari soruşturma 2. kez ifademe başvuruluyor

İdari soruşturma kapsamında malum konudan değil muhakkike ifademi verdim dosya hukuk işlerine teslim olup il disiplin kuruluna gitmesi gerekmiyor muydu şuan 3.sinif emniyet müdürü ifade için çağırıyor bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi


adalı-polis
Genel Müdür
06 Haziran 2024 07:51

Son savunma içindir.


iyilikiyidir01
Şube Müdürü
06 Haziran 2024 07:54
konu önemli demekki

Memuravukatı
Şef
06 Haziran 2024 11:06

Soruşturma raporunu gösterim son savunmanız alacaktır. Usulen yapılan bir durumdur. Soruşturmanız olumsuz veya olumlu demek şu aşamada doğru olmayacaktır.


Samsa14531
Aday Memur
06 Haziran 2024 12:28

Son savunmayı yüksek disiplin kurulu almıyor mu bilmediğim için soruyorum

Toplam 4 mesaj

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