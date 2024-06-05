Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Haziran 2024 19:46
İlçe sağlık m.

geçen sene ocak ayında büyük bir hata yaparak ilçe sağlık yerine devlet hastanesine atandım hayatımın en büyük hatasıydı 4 yıl dolduğunda ilçe sağlığa veya tsm asm geçebilme olasılığım nedir az kişinin çalıştığı kurumlar boşluk bırakıyor mu?


cetek
Şef
05 Haziran 2024 19:51

Eskiden zordu ama şimdi neredeyse 9000 lira maaş farkı olduğundan bence geçebilirsiniz.

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