MEB Görevde Yükselme İldisi Mazeret Magdurlari

2023 meb Gys sınavında başarılı olup mülakatı geçtik kararbamaler geldi yüzde 90 engel oranı olan memurm il dışı mazerer hakkı tanindi il emrine verildik il de istediğimiz merkez ilçeyi vermeyip uzak ilcelere verdi boş kadro yok diye Allah için o zaman il dışına gitseydik daha iyi ilçelerde tedavimizj yapacak hastane bile Allah'tan korkun Allah'tan Engellileri biktirdiniz hayatta özel sektorde çalışanlar bizden daha iyi durumda hem mobing hem reesen atamalardan bıktık hakimdan feragat edeceğim çünkü dilekçelerimiz ve engel raporumuz göz önüne alınmıyor .. Rabbim hakkımızı bırakmasın inşallah

2023 meb Gys sınavında başarılı olup mülakatı geçtik kararbamaler geldi yüzde 90 engel oranı olan memurm il dışı mazerer hakkı tanindi il emrine verildik il de istediğimiz merkez ilçeyi vermeyip uzak ilcelere verdi boş kadro yok diye Allah için o zaman il dışına gitseydik daha iyi ilçelerde tedavimizj yapacak hastane bile Allah'tan korkun Allah'tan Engellileri biktirdiniz hayatta özel sektorde çalışanlar bizden daha iyi durumda hem mobing hem reesen atamalardan bıktık hakimdan feragat edeceğim çünkü dilekçelerimiz ve engel raporumuz göz önüne alınmıyor .. Rabbim hakkımızı bırakmasın inşallah