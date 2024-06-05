Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Haziran 2024 20:10
İcralık olursam memuriyet nasıl etkilenir?

Arkadaşlar zabıt katibiyim. Bir tanıdığa 300 bin borç verdim. Bugün yarın diyerek oyaladı ve şu anda parayı alamıyorum. Benim borçta haddi aştı. Bankaya gecikti. Maaşım karşılamıyor ödemeleri. İcraya düşersem memuriyet nasıl etkilenir? Meslekten atılır mıyım? Bankayla konuşmadım yapılandırabilir miyim bilmiyorum.


BerberMaho
Aday Memur
05 Haziran 2024 20:57
Memuriyete hiçbir şey olmaz
Toplam 1 mesaj

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