Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Haziran 2024 20:34
GİH OLARAK ÇALIŞAN PERSONELİN TAYİN DURUMU
EGM de gih memuru olarak 5 yıldır çalışıyorum polis memurluğundan gih sınıfına geçtim bulunduğum yerden tayin olmak istiyorum tayin isterken ne yapmam gerekiyor bilgisi olanlar yardımcı olabilir misiniz

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