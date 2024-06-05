Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Haziran 2024 20:34
Gih personelinin atama başvurusu

EGM de gih memuru olarak 5 yıldır çalışıyorum polis memurluğundan gih sınıfına geçtim bulunduğum yerden tayin olmak istiyorum tayin isterken ne yapmam gerekiyor bilgisi olanlar yardımcı olabilir misiniz


sımseeekk
Şef
05 Haziran 2024 22:02
3 yıl sonra tayinin hakkın doğuyor .personel daire başkanlığına dilekçe yazacaksın şu ile tanımak istiyorum diye
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerEgm fetö idari soruşturma2024 yılı istihdam yeri açıklayan iller27 Aralık'ta açığa alınan memurlarDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıBayram tatili 9 gün oldu Durdurma verenlerİcralık polisler tek başlıkMesleğini çok seven birinin, hayattan soğumasıİlişik kesme tarihi ve maaş

Sözlük

pasta 1 saatleri ayarlama enstitüsü 1 kara kalem 1 Sade soda 1 altın 1 güne bir şiir bırak 2 asansör 5 Greta thunberg 1 Lgs 5 hava akımı yönlendirme 1

Son Haberler

Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlığımız son aşamadaBakan Özhaseki açıkladı: Depozito Yönetim Sistemi'ne geçiliyorİsrail mülteci kampı ve okul vurdu: Ölü sayısı 40'a yükseldiBorsa günün ilk yarısında yükseldiGöz hekimleri canlı yayında 70 göz ameliyatı yapacak

Editörün Seçimi

Öğretmenlik Meslek Kanunu, Sendikadan İstifa2024 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu (3-7 Haziran)Mayıs enflasyonu 3,37 çıktı.Merkez bankası enflasyon beklentisiİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?