Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Haziran 2024 20:47
Hastanede mobbing

Merhaba arkadaşlar tıbbi sekreter olarak atandığım kurumda bir doktor tarafından dış görünüşüme ayrı, manevi onuruma ayrı hakaretler aldım. Kendisini şikayet etmek istiyorum nasıl bir yol izlemeliyim?

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