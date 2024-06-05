Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Haziran 2024 21:28
istirahat rapor sorunu lütfen yardım

9 aylık memurum 3 ay önce 3 günlük istirahat raporu almıştım raporu bir yere vermem gerekir mi diye sorduğumda sisteme düşer zaten demişlerdi bende raporu bir yere vermedim ama baktığımda rapor e devlette gözükmüyor ekip portalda raporlu gün 0 olarak gözüküyor rapor sadece e nabızda pdf olarak açılmasa da gözüküyor ne yapmam gerekir sıkıntı çıkaracak bir durum var mıdır sizce bu durumda


HolyMemur
Memur
05 Haziran 2024 22:34

Raporu aldığın yerle görüş yazılı olarak iste elinde bulunsun ancak yönetim seni raporlu diye sisteme yazdıysa problem arz eder


sesele
Şef
05 Haziran 2024 22:38

öncelikle cevabınız için teşekkür ederim rapor elimde kağıt olarak var eğer raporlu olarak yazılmadıysam sorun olur mu veya dediğiniz gibi raporlu yazıldıysam nasıl bir sorun çıkar

HolyMemur, 45 dk. önce

Raporu aldığın yerle görüş yazılı olarak iste elinde bulunsun ancak yönetim seni raporlu diye sisteme yazdıysa problem arz eder


HolyMemur
Memur
05 Haziran 2024 22:40

Geriye dönük 3 gün işe gelmemişsin gibi bir işlem başlatılabilir ama anladığım kadarıyla yönetimin anlayışlı gibi

sesele, 41 dk. önce

öncelikle cevabınız için teşekkür ederim rapor elimde kağıt olarak var eğer raporlu olarak yazılmadıysam sorun olur mu veya dediğiniz gibi raporlu yazıldıysam nasıl bir sorun çıkar


sesele
Şef
05 Haziran 2024 22:55

herhangi bir işlem başlatılmaz fakat başlatılsa bile elimde rapor var sonuçta o konuda sıkıntı olacağını sanmıyorum ama sgk tarafında bir sıkıntı olur mu onu merak ediyorum aslında, sisteme düşmesi gerekir diye düşünüyorum hiç anlayamadım gerçekten, acaba raporum sisteme düşmedi o yüzden işleme de konulmadı rapor hiç var olmadı gibi düşünerek devam mı etmeliyim bilemedim

HolyMemur, 39 dk. önce

Geriye dönük 3 gün işe gelmemişsin gibi bir işlem başlatılabilir ama anladığım kadarıyla yönetimin anlayışlı gibi

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Eş durumu tayiniİller arası başvurular 24 Haziran!PDC Güncellenmişsaglik bakanligi mazeret tayiniİlçe sağlık m.istirahat rapor sorunu lütfen yardımTürk kızılay ı ile sağlık bakanlığı arasında tatines durumu hakkindaHastanede mobbinghaziran alimi

Sözlük

Rumeli hisarı altında bulunan tünel 1 sözlüğün,baştan aşaği zayiflarla dolu karneye benzemesi 1 zorla güzellik olmaz 1 Ötanazi 1 hava akımı yönlendirme 1 Evde kaldım takıntısı 1 tek okla on kişiyi öldürmek 1 cuma hutbesinde içi geçmek 3 saatleri ayarlama enstitüsü 1 sıcak çok sıcak daha da sıcak olacak 1

Son Haberler

Bursa'da boya fabrikası yanıyorANKA III, HÜRJET ile kol uçuşu gerçekleştirdiKadıköy'de otelde yangın çıktıDEM Partili başkanın Cumhurbaşkanının fotoğrafını indirdiği görüntüler ortaya çıktıBenzin ve motorine indirim geliyor

Editörün Seçimi

Öğretmenlik Meslek Kanunu, Sendikadan İstifa2024 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu (3-7 Haziran)Mayıs enflasyonu 3,37 çıktı.Merkez bankası enflasyon beklentisiİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?