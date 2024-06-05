Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


05 Haziran 2024 21:47
gih memurunun tayin durumu

herkese kolay gelsin ben EGM de 5 yıldır gih memuru olarak çalışıyorum polis memurluğundan gih e geçtim sağlık şartlarından dolayı bulunduğum ilden başka bir ile tayin olmak istiyorum bunun nasıl bir yol izlemeliyim

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