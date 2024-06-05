Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Haziran 2024 22:28
İcra acill

Kredi kartımı yapilandirdim ama odeyemedim iptal olup icra takibi başlarsa önce arsama mi el koyarlar yoksa maaşımdan mimkeserler emekliyim acil bilgi lutfen


yzi4435
Aday Memur
05 Haziran 2024 22:31

Süreç nasıl işliyor bilek varsa sevinirim


Javss
Aday Memur
05 Haziran 2024 22:37
emekli maasina haciz uygulanmaz ancak siz bu konuda muaffakat verirseniz maaşınizdan kesilir taşınır taşınmaz mallarınizin üzerine haciz işlemi uygulanır
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