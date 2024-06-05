Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


05 Haziran 2024 22:31
Atamam yapılmadı .

Herkese merhaba. Ticaret bakanlığı bünyesinde bir şehre mülakatsız 2022 lise kpss puanı ile atandim ancak evrakları teslim ettikten sonra bana 2023 Haziran'da lisans mezunu olduğum gerekçesi ile atamamın gerceklestirilemeyeceği bu pozisyona sadece lise mezunlarının alındığı söylenerek evraklarım iade edildi. Bu konu hakkında bilgisi olan varsa paylaşırsa çok memnun olurum


Hasan üveys
Aday Memur
05 Haziran 2024 22:32

Arkadaşlar bahse konu kadro şoförlüktü.

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