Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Haziran 2024 22:33
alkolden ehliyet kaptırmak
X ilinde trafik şubede çalışıyorum dün alkollü araç sürerken yakalandım jandarmaya ehliyete 6 ay el konuldu akıbeti ne olur sıkıntı yaşar mıyım tecrübeli abiler cevap verir mi

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