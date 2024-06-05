Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Haziran 2024 22:33
Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmak

X ilinde trafik şubede çalışıyorum dün alkollü araç sürerken yakalandım jandarmaya ehliyete 6 ay el konuldu akıbeti ne olur sıkıntı yaşar mıyım tecrübeli abiler cevap verir mi


Android60
Genel Müdür
05 Haziran 2024 23:48

Jandarma kurumuna bildirmez ise sıkıntı yok soruşturma açılmaz haberleri bile olmaz ama bildirirse soruşturma acılar Hizmet dışında .... Maddesinden kıdem tenzili hiç cezan yoksa maaş kesimi benim bi arkadaş alkollü kaza yaptı ehliyet gitti jandarma bölgesi emniyetin haberi bile olmadı bence bildirilmez


memuraday-y
Şef
06 Haziran 2024 00:42

Alkollü iken araç kullanmana mı yanayım yoksa trafik polisi olduğunu söyleyip alkollü araç kullanmana mı yanayım bilemedim hakikaten ya aklıma gelmişken sen nasıl trafik polisi oldun ?????


behzatbaşkomiser
Memur
06 Haziran 2024 01:11
bende trafik polisi olupta kendine işlem yaptirmanami yanayim

Tire 1922
Aday Memur
06 Haziran 2024 02:23

Promılde önemli


Sbz1dftd
Aday Memur
06 Haziran 2024 04:24
trafik polisi alkol alıyosa nasıl alkolden işlem yapacak kendi yapıyo

policeman04
Aday Memur
06 Haziran 2024 07:18
trafikten çıkmak için mi kaptırdın benimde aklımdan geçmiyor değil:)

iyilikiyidir01
Şube Müdürü
06 Haziran 2024 07:57
dikkatli ol iki bira bile içsen çıkıyor zaten kendinde biliyorsun bir daha alkollü iken kullanma

brkklgs
Şef
06 Haziran 2024 08:05
kimlik göster geç

Alp340626
Aday Memur
06 Haziran 2024 09:21
trafik polisiyim diyorsun ne olacağını bilmiyorsun bunlara cevap bile yazmayın polis mi değil mi o bile belli değil

Cancan001
Aday Memur
06 Haziran 2024 10:33

Trafikçi olupta he bide alkol alnışsın uygulamaya girmişsin sen nasıl trafikçisin acaba


tsubasa17
Aday Memur
06 Haziran 2024 11:52
senin gibiler meslekten men edilmeli
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