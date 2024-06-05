Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Haziran 2024 22:43
eş durumunda il emri
iyi akşamlar. diyelim eş durumunda atanamadık il emrinde eşimi benim olduğum ilçeye mi verirler yoksa farklı ilçe gelir mi? uzak bi yere verme ihtimalleri var mı acaba?

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