Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


05 Haziran 2024 22:46
Milli savunma Bakanlığı memur mülakat sonuçları

Arkadaşlar güvenlik soruşturulması için arandım sizce asil listeye girmiş miyimdir

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